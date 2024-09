Interdições na Avenida Ernesto Geisel causam congestionamentos e alteram rotas na Capital

Obras de recapeamento na Avenida Presidente Ernesto Geisel causaram tumulto no trânsito na manhã desta segunda-feira (2), na região do Horto Florestal, no cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Bairro Amambaí, em Campo Grande.

Motoristas que trafegavam pela via desviaram pela Avenida Fernando Corrêa da Costa à direita ou pela Travessa Pires de Matos à esquerda, seguindo em direção à Rua Orfeu Bais para acessar a Avenida Afonso Pena. O aumento do tráfego, especialmente na Travessa Pires de Matos, que tem fluxo nos dois sentidos, resultou em congestionamento e confusão durante o horário de pico, por volta das 7h10.

Na última sexta-feira, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) já havia emitido um alerta sobre as interdições previstas para o decorrer do dia, recomendando atenção redobrada e o uso de rotas alternativas para evitar transtornos.

Mais interdições estão previstas ao longo da manhã na Avenida Ernesto Geisel. De hoje até sexta-feira (6), a via estará fechada no trecho entre a Rua Cubatão, nas proximidades do Shopping Norte Sul Plaza e da loja Havan, até a Avenida Afonso Pena, no sentido Centro, para a execução de obras de fresagem e recapeamento.

Além disso, outra interdição ocorrerá ao longo do dia para obras de contenção de erosão nas margens do Rio Anhanduí, entre as ruas Ouro Verde e Ceres. As rotas alternativas sugeridas são as ruas Bom Sucesso, Japão, ou Avenida das Bandeiras. Alternativamente, os motoristas também podem seguir pela Rua Ouro Negro, Rua Japão, ou Avenida das Bandeiras.

