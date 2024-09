Senad desmantela centros de produção de maconha na fronteira e destrói 8,6 toneladas da droga

Equipes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) realizaram a destruição de pelo menos 8,6 toneladas de maconha em cinco acampamentos usados por narcotraficantes na região de fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. As operações ocorreram em áreas de mata ao redor de Capitán Bado, uma cidade paraguaia adjacente a Coronel Sapucaia (MS).

Em território indígena, foram encontrados três acampamentos equipados com prensas rústicas, macacos hidráulicos, geradores de energia, forrageiras para picar a erva e até uma base de rádio comunicador. Nos locais foram destruídas 5,4 toneladas de maconha picada e 600 quilos da droga já prensada em blocos.

Outro centro de produção foi localizado no Departamento de San Pedro, distrito de General Resquín. Nesse local, foram encontrados dois acampamentos equipados com prensas, macacos hidráulicos, balanças eletrônicas e outros dispositivos para processar a droga. Duas motos foram encontradas abandonadas, pertencentes aos trabalhadores do local. Foram destruídos 1.250 quilos de maconha prensada e 1.152 quilos da erva picada.

De acordo com a Senad, a maconha destruída seria destinada ao mercado brasileiro, onde facções criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho controlam grande parte da produção da droga na linha internacional.

