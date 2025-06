Homem é esfaqueado no pescoço e no rosto e pede socorro em padaria de Campo Grande

Um homem de 27 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da tarde dessa quarta-feira (18), no bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande. Ele foi esfaqueado no pescoço e no rosto e, mesmo ferido, conseguiu entrar em uma padaria da região para pedir ajuda.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o autor do ataque seria um homem conhecido como “Banzé”, com quem teria se desentendido momentos antes. O suspeito, que seria usuário de drogas, teria fugido e estaria nas proximidades.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi levada consciente à Santa Casa de Campo Grande. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol e segue sob investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais