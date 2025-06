Homem atira contra companheira e tira a própria vida em Nova Alvorada do Sul

Um caso trágico de violência doméstica chocou os moradores de Nova Alvorada do Sul na noite desta quarta-feira (18). Eberson da Silva, de 30 anos, atirou contra sua companheira e, em seguida, cometeu suicídio dentro de uma residência localizada na Travessa Ayres de Araújo, no Bairro Jaime Medeiros. O município fica a cerca de 116 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Alvorada Informa, a mulher foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e a encaminharam para o hospital mais próximo. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado à imprensa.

Testemunhas relataram que Eberson era conhecido na cidade por atuar como vigilante em uma agência bancária. A motivação e a dinâmica do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

A Polícia Militar esteve no local, preservando a cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Polícia Científica, que agora conduzem as investigações. Eberson morreu no local, antes de receber qualquer atendimento.

O caso levanta novamente o alerta para a gravidade da violência doméstica e suas consequências fatais. As autoridades reforçam a importância de denunciar situações de risco e buscar apoio em casos de ameaças ou agressões.

