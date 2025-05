Motorista foge após grave colisão na contramão na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande

Um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (19) causou a interdição parcial da Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, e mobilizou equipes da Polícia Militar. A colisão frontal envolveu dois veículos e ocorreu por volta das 4h da manhã, quando um dos condutores trafegava na contramão da via. O motorista causador do acidente fugiu do local a pé logo após a batida.

De acordo com o relato do motorista do Ford Fiesta, um vendedor de 38 anos, ele seguia para o trabalho quando foi surpreendido por um Nissan Versa vindo no sentido contrário. O impacto destruiu completamente os dois automóveis. Segundo informações apuradas no local, após a colisão, o condutor do Versa ainda tentou fugir dirigindo, mas o carro ficou imobilizado devido aos danos. Em seguida, ele abandonou o veículo e correu em direção a uma área de mata entre um condomínio de luxo e a sede de uma empresa ambiental.

O Nissan Versa, que não possui nenhuma restrição policial, seria um carro alugado. A polícia trabalha com a hipótese de que o motorista foragido possa ser um condutor de aplicativo. O vendedor envolvido no acidente descreveu o suspeito como um homem negro, com dreads e sotaque baiano. A força do impacto foi tão intensa que os airbags do Versa foram acionados. No interior do veículo, havia manchas de sangue sobre os airbags e na porta do lado do motorista, o que indica que o condutor pode ter se ferido antes de fugir a pé.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas até o momento o motorista não foi localizado. A avenida permanece parcialmente interditada para os trabalhos da perícia e retirada dos veículos. A recomendação para os motoristas que seguem no sentido Centro é utilizar a Rua Eugênio Silvélio como rota alternativa.

O caso segue em investigação, e a polícia tenta identificar o motorista foragido com base nas características informadas e em imagens de câmeras de segurança próximas ao local da ocorrência.

