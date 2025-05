Jovem é executado a tiros em tabacaria de Rio Brilhante

Gilberto Constante, de 21 anos, havia saído do presídio há cerca de um mês; polícia investiga o caso

Gilberto Manoel de Paula Constante, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (18) enquanto estava em uma tabacaria na região central de Rio Brilhante, cidade a 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações locais, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do estabelecimento. O garupa desceu e atirou várias vezes contra Gilberto, fugindo em seguida com o comparsa. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Gilberto havia deixado o sistema prisional cerca de um mês antes do crime. Em 2022, ele também foi alvo de uma tentativa de homicídio, quando foi baleado.

Equipes das polícias Militar e Civil estão em diligência e analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

