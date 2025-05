Motociclista perde controle da direção e morre ao colidir com poste na Duque de Caxias

Na manhã desta segunda-feira (19), Matheus Leandro Silva, de 28 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater violentamente contra um poste na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio. O acidente ocorreu por volta das 5h30, em frente à Base Aérea, no sentido centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que não havia outros veículos envolvidos. Matheus seguia sozinho em uma Yamaha Factor vermelha quando subiu no meio-fio e colidiu contra o poste próximo à ciclovia. O impacto foi tão forte que o corpo do jovem foi lançado até a faixa exclusiva de acesso aos ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida. A Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa) também foi chamada, e o médico confirmou o óbito no local. Matheus sofreu fratura na região cervical.

A ex-mulher de Matheus, ao passar pela avenida, reconheceu o capacete da vítima no chão. Ao confirmar que se tratava do pai de sua filha de quatro anos, a mulher, em estado de desespero, caiu de joelhos ao chão. Ela contou que estavam separados há apenas dois meses e que o jovem voltava a uma balada na Avenida Afonso Pena para pagar a comanda, após retornar em casa para buscar a carteira esquecida. Segundo o relato, a moto havia sido adquirida por Matheus há apenas duas semanas.

