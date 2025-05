Semana de tempo firme e calor marca outono em Campo Grande e interior de MS

A semana será de tempo firme, temperaturas elevadas e ausência de chuva em Campo Grande, segundo previsão meteorológica. Até o próximo domingo (25), o sol predomina e a umidade relativa do ar permanece em queda, com características típicas do outono no Centro-Oeste.

Nesta segunda-feira (19), o dia será de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 29°C, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 51% e 75%. Na terça-feira (20), o tempo se mantém seco, com o sol aparecendo entre muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 18°C e 30°C e a umidade pode chegar a 87% no início do dia, com mínima de 50%.

A partir de quarta-feira (21) até o sábado (24), o cenário se repete, com sol predominante e ausência de chuvas. As temperaturas mínimas ficam entre 19°C e 22°C, e as máximas sobem para a casa dos 30°C a 32°C. A umidade relativa do ar entra em declínio, com valores mínimos entre 32% e 40%, o que exige atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.

No interior de Mato Grosso do Sul, o sol também predomina na maior parte das regiões. Em Dourados, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva isolada nas proximidades. A mínima será de 21°C e a máxima de 29°C, com umidade em torno de 85% e ventos que podem chegar a 15,1 km/h.

Três Lagoas terá um início de semana ensolarado, com temperaturas variando de 18°C a 33°C. Em Corumbá, o céu fica parcialmente nublado, com termômetros marcando entre 22°C e 31°C. Já em Ponta Porã e Naviraí, o tempo será estável e seco. Ambas as cidades devem registrar céu claro, com temperaturas entre 18°C e 28°C em Ponta Porã e entre 18°C e 30°C em Naviraí.

Com informações do Inmet

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram