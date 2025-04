Motorista fica ferido com traumatismo craniano após carreta tombar na MS-134 em Nova Andradina

Um acidente grave foi registrado na noite de sábado (12) na rodovia MS-134, próximo à entrada do Jardim Tropical, em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. Um motorista de 60 anos sofreu traumatismo craniano após a carreta que conduzia tombar durante uma forte chuva.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o condutor foi socorrido com ferimentos graves e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Cassems para avaliação médica. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Com o tombamento, a carga da carreta ficou completamente espalhada pela pista, provocando o bloqueio total da via e gerando quilômetros de congestionamento.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para sinalizar a área e controlar o tráfego. Para amenizar os transtornos, o trânsito foi liberado provisoriamente pela contramão da outra via.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais