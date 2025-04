Sesc Teatro Prosa tem programação variada durante a semana

Tem show “Sh*Elvis”, documentário sobre o Carnaval no sertão, tributo ao Clube da Esquina e animação para as crianças

O Sesc MS preparou mais uma semana especial de cultura e entretenimento para toda a família no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. Entre os dias 15 e 19 de abril, o público poderá curtir sessões de cinema e shows musicais que homenageiam grandes nomes da música nacional e internacional. Toda a programação é gratuita, com ingressos disponíveis via Sympla, sujeitos à lotação do espaço.

A programação começa na terça-feira (15) às 19h, com o show “Sh*Elvis”, com a cantora Erica Espíndola. Em uma proposta inovadora, o espetáculo homenageia o legado inesquecível de Elvis Presley com uma abordagem única: todas as canções são interpretadas por uma mulher, oferecendo uma nova perspectiva sobre os clássicos do rei do rock. SHELVIS* explora as nuances vocais e emocionais de hits que marcaram gerações, recriando a energia e o carisma de Elvis. Classificação: Livre.

Na quarta-feira (16), às 19h, o Cine Sesc exibe o documentário “Estou me guardando para quando o carnaval chegar” (2019), dirigido por Marcelo Gomes. A produção retrata a cidade de Toritama, em Pernambuco, um verdadeiro símbolo do capitalismo contemporâneo, onde moradores trabalham intensamente durante o ano para, no Carnaval, romper com a lógica da produção incessante e buscar momentos de lazer e liberdade. Classificação: Livre.

Na quinta-feira (17), também às 19h, o palco do Sesc Teatro Prosa será tomado pelas sonoridades do espetáculo “Especial Clube da Esquina”, que reúne Vozmecê, Ossuna Braza, Guilé e Leca Harper em releituras emocionantes dos clássicos de Milton Nascimento, Lô Borges e outros ícones da MPB. Com influências da musicalidade fronteiriça do Mato Grosso do Sul, o show propõe uma fusão entre tradição e inovação, explorando ritmos como polca, chamamé e sons andinos. Classificação: Livre.

Fechando a programação da semana, no sábado (19) às 16h, o Cine Clubinho apresenta o longa de animação “Meu AmigãoZão – O Filme” (2022), dirigido por Andrés Lieban. Na história, três amigos e seus inseparáveis Amigãozões embarcam em uma aventura fantástica para superar medos e preservar suas amizades, em um enredo repleto de cor, imaginação e diversão. Classificação: Livre.

Serviço

O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura no Instagram @sescculturams, Facebook/sescculturams e no aplicativo “Encontre no Sesc”.

