Papa Francisco saúda fiéis no Domingo de Ramos em meio à recuperação de pneumonia

Mesmo convalescente, o Papa Francisco emocionou milhares de fiéis neste Domingo de Ramos (13), ao aparecer na Praça de São Pedro, no Vaticano, e desejar “um bom Domingo de Ramos, uma boa Semana Santa” aos presentes. A aparição do pontífice, de 88 anos, foi mais um gesto público que tranquiliza sobre sua recuperação após uma pneumonia bilateral que colocou sua vida em risco.

Cerca de 20 mil pessoas se reuniram na praça para acompanhar o início das celebrações da Semana Santa. O Papa foi conduzido em uma cadeira de rodas por uma rampa até o altar principal, onde fez uma breve saudação. Diferentemente da semana anterior, ele não utilizava cânula de oxigênio. De volta à Basílica de São Pedro, Francisco parou para abençoar um rosário e ofereceu doces a uma criança que o cumprimentava.

Francisco passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, com início do tratamento em 14 de fevereiro. Embora tenha recebido alta no dia 23 de março, continua debilitado e com a agenda reduzida por recomendação médica, que orientou dois meses de repouso e restrição a grandes aglomerações.

Apesar das limitações, o pontífice tem demonstrado disposição em manter o contato com os fiéis. Além das aparições nas missas dominicais, na última quinta-feira (10), Francisco recebeu em audiência privada o rei Charles III do Reino Unido e a rainha Camilla. No sábado (12), véspera da Semana Santa, visitou a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, onde orou diante do ícone da Virgem Maria, “Salus Populi Romani”.

Durante a celebração deste domingo, conduzida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio de Cardeais, a homilia do Papa foi lida em seu nome. No texto, Francisco convidou os fiéis a carregarem as cruzes “daqueles que sofrem ao nosso redor”, destacando o espírito de solidariedade e compaixão da Semana Santa.

Em sua bênção, mais uma vez divulgada por escrito, Francisco agradeceu as orações recebidas durante sua enfermidade. “Neste momento de debilidade física, elas me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus”, afirmou.

O Papa também dedicou orações a regiões em conflito, como o Sudão — que completa dois anos de guerra civil nesta semana —, além do Líbano, Ucrânia, Oriente Médio, República Democrática do Congo, Myanmar e Sudão do Sul.

O Vaticano ainda avalia a participação de Francisco nas cerimônias da Semana Santa, que culminam no Domingo de Páscoa. A presença do pontífice na Praça de São Pedro, mesmo com limitações, continua sendo um símbolo de fé e esperança para milhões de católicos ao redor do mundo.

