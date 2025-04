Motociclista morre três dias após acidente na região da Ponte do Grego, em Terenos

Um motociclista de 59 anos morreu três dias após sofrer um acidente na região da Ponte do Grego, em Terenos, município localizado a 31 km de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil após o filho da vítima comunicar a morte do pai.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (9), quando o homem seguia em uma motocicleta Honda Titan rumo a uma propriedade rural de sua família, em Terenos. Ele estava acompanhado de um amigo quando o pneu da moto estourou, provocando a queda dos dois ocupantes na estrada de terra.

Ambos foram socorridos e encaminhados inicialmente para uma unidade de saúde no próprio município. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante a internação, foi constatada uma fratura no crânio. Mesmo com os cuidados médicos, ele não resistiu e faleceu na tarde deste sábado (12), três dias após o acidente. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Familiares e amigos lamentam a perda e destacam que a vítima era muito querida na comunidade rural onde vivia.

