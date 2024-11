Motorista fica ferido após carreta sair da pista e invadir vegetação na MS-276

Um caminhoneiro de 44 anos ficou ferido na noite de domingo (24) após perder o controle da carreta que dirigia e sair da pista na MS-276, entre os municípios de Anaurilândia e Batayporã. O acidente aconteceu no km 184 da rodovia, por volta das 21h45.

De acordo com informações do site Nova Notícias, a carreta, que transportava calcário e tem placas de Presidente Venceslau (SP), invadiu a área de vegetação às margens da rodovia. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas.

O motorista sofreu diversos ferimentos pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local e registrou a ocorrência. O trânsito na região não foi comprometido, mas o trecho ficou sinalizado para evitar novos acidentes.

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias que levaram à perda de controle da direção.

