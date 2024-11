Lavanderia Lavup chega na capital com foco em tecnologia e sustentabilidade

Franquia de lavandaria express, oferece serviços com benefícios aos clientes

A cidade de Campo Grande (MS) ganha uma nova opção de lavanderia inovadora com a inauguração da Lavup, que aconteceu neste sábado (16), no Bairro União. Integrante da franquia de lavanderias express, o estabelecimento se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, oferecendo aos clientes a possibilidade de monitorar o status das roupas em tempo real, realizar agendamentos e efetuar pagamentos de forma prática por meio de um aplicativo exclusivo.

A Lavup é uma franquia de lavanderias de autoatendimento, fundada em 2021 em Lajeado/RS, e já conta com 160 unidades em diversos estados do Brasil. Além de inovar com tecnologias, a marca se compromete com a sustentabilidade, adotando detergentes biodegradáveis e processos que diminuem o consumo de água e energia. A preocupação ambiental é um dos pilares da Lavup, atendendo à crescente demanda por soluções ecológicas entre os consumidores.

Com um portfólio de marcas reconhecidas mundialmente no segmento, a Lavup busca oferecer aos seus clientes um serviço prático, rápido e acessível, sem abrir mão da qualidade. Sua missão é facilitar o dia a dia das pessoas, proporcionando uma experiência de lavanderia de autoatendimento eficiente e de baixo custo, sempre com foco na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente.

Organização

Os sócios da lavanderia, Maria Helena Batista, da Lavup, Rodolfo Calsoni e Eliseu Pzibicheski, explicaram à reportagem que a ideia de abrir uma lavanderia surgiu da percepção da grande carência desse tipo de serviço no bairro União, onde moram, apesar de sua população numerosa. Em 2010 o bairro, possuia 12.841 moradores conforme a Pesquisa Demográfica realizada pela Prefeitura de Campo Grande.

“Como em todo negócio, o desafio inicial foi definir o ponto comercial, pois buscávamos um local de fácil acesso, que pudesse atender a todos com comodidade e praticidade. Além disso, vimos uma oportunidade de oferecer um serviço que proporcionasse mais conforto aos clientes. Em um mundo tão corrido, a praticidade na lavagem e secagem de roupas contribui diretamente para uma maior qualidade de vida”, destacaram os sócios.

A lavanderia conta com tecnologia de ponta em suas máquinas, incluindo lavadoras e secadoras de última geração, que garantem eficácia na lavagem e secagem, além de promoverem economia de água, energia, sabão e amaciante.

Embora não disponham de um aplicativo para monitoramento das roupas, as máquinas indicam o tempo estimado para a conclusão do serviço. Isso permite que os clientes deixem suas roupas e realizem outras atividades enquanto aguardam.

Inovação e tecnologia

A Lavup se destaca pelo uso de tecnologia e práticas sustentáveis em seus serviços. Suas máquinas consomem apenas um terço da água utilizada pelas lavadoras domésticas para lavar a mesma quantidade de roupas, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Além disso, a lavanderia adota um sistema de monitoramento de energia, que ajusta o consumo conforme a necessidade de cada ciclo, promovendo maior eficiência.

A empresa também reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao utilizar detergentes biodegradáveis, minimizando o impacto ambiental. Os produtos empregados na lavagem não apenas deixam as roupas mais perfumadas, mas também prolongam sua durabilidade, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo, garantindo, assim, qualidade e uma experiência superior aos clientes.

“As máquinas utilizadas pela Lavup, consumem menos água do que as lavadoras domésticas, para lavar a mesma quantidade. Além disso, contamos com um sistema de monitoramento da utilização de energia, otimizando seu uso, conforme a necessidade do momento”, destaca Rodolfo.

“Buscamos a sustentabilidade com a utilização otimizada da água, utilizando máquinas de última geração, mais eficientes e econômicas. Além disso, utilizamos apenas insumos, sabão e amaciantes, que além de excelência no mercado, sejam biodegradáveis, amenizando o impacto ambiental. Otimizamos o uso da energia com responsabilidade, monitorando a necessidade da empresa”, apontou Rodolfo.

É oferecido um serviço de lavagem e secagem com melhor custo-benefício em comparação à lavagem doméstica, além de ter um menor impacto ambiental. A lavanderia utiliza apenas os melhores produtos do mercado, garantindo qualidade, e proporciona uma experiência completa com um ambiente climatizado, segurança e fácil acesso ao ponto comercial.

A Lavup se destaca no mercado ao oferecer serviços de lavagem e secagem de alta qualidade a preços competitivos, além de proporcionar benefícios adicionais aos clientes. A empresa constantemente oferece descontos, cupons promocionais, programa de cashback, parcerias com outras empresas e brindes.

Lavanderias de Autoatendimento

O conceito de lavanderias de autoatendimento, ou self-service, surgiu nos Estados Unidos na década de 1930, com o objetivo de facilitar o processo de lavagem de roupas de forma independente. A primeira lavanderia self-service foi inaugurada em 1934, em Fort Worth, Texas, sob o nome de “Washateria”, permitindo que os clientes lavassem e secassem suas roupas mediante pagamento. Com o tempo, as lavanderias self-service se tornaram uma opção popular e acessível em diversos países, oferecendo praticidade e autonomia no cuidado das roupas.

Serviço

A Lavanderia Lavup foi inaugurada no último sábado (16), na Rua Petrópolis, Bairro União, nº1143. Com horário de funcionamento ampliado; a lavanderia funcionará das 08 às 22 horas, todos os dias.

Por Amanda Ferreira

