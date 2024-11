Mulher morre após bater veículo em caminhão carregado com celulose na BR-262

Na tarde de ontem (24), uma mulher identificada como Alexia Cardozo Ferraz, de 27 anos, morreu após bater o carro que dirigia de frente com um caminhão na BR-262, entre os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

De acordo com informações, a condutora do Ônix seguia sentido Água Clara – Ribas e o motorista do caminhão carregado com celulose seguia no sentido contrário. A colisão ocorreu após Alexia perder o controle da direção e invadir a pista contrária.

Devido à gravidade do acidente a mulher morreu no local presa às ferragens.

