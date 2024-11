Rapaz morre afogado em cachoeira do Rio Aquidauana

Na tarde de ontem (24), um rapaz identificado como Maikon Felipe Torqueti Lopes, de 24 anos, morreu após se afogar no Rio Aquidauana. O acidente ocorreu em Rochedo, distante 83 quilômetros de Campo Grande.

O rapaz era morador de Campo Grande e estava em Rochedo a passeio acompanhado de amigos.

Conforme informações, o rapaz havia entrado no rio sem avisar aos amigos. Quando perceberam que ele estava se afogando, tentaram socorrê-lo, mas a correnteza estava forte e Maikon acabou indo para o fundo.

Uma testemunha informou que não sabia se a vítima sabia nadar e que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica no dia.

O corpo foi encontrado 1 km à frente de onde ele teria se afogado.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Rochedo como morte a esclarecer.

