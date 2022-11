Motorista envolvido em acidente que amputou perna de homem é preso

A SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Três Lagoas, identificou o motorista da Mercedes Benz que estava envolvido em um acidente que ocasionou a amputação da perna de um motociclista de 41 anos. O incidente ocorreu no último domingo (13), em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava desaparecido desde o momento em que ocorreu o acidente. Após investigações, ele foi localizado na tarde de quarta-feira (16). Os agentes da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) também conseguiram localizar outros três ocupantes do veículo Mercedes Benz, e apurar quem o conduzia no momento do acidente.

O veículo também foi localizado e apreendido e passou por perícia. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados por não estarem em flagrante. A motocicleta da vítima também passou por avaliação da Perícia.

O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, outras testemunhas e a vítima serão ouvidas. O motorista do veículo Mercedes Benz poderá ser indiciado pelo crime de lesão corporal culposa ou até mesmo pelo crime de lesão corporal gravíssima dolosa.

O caso

O acidente ocorreu por volta de 19h30 de domingo, na Rua Egídio Thomé, no Bairro Interlagos, onde o condutor de uma motocicleta teria colidido contra um Mercedes Benz.

Após o acidente, os ocupantes do carro fugiram do local sem prestar socorro a vítima e se esconderam em um matagal. O homem ficou em estado grave no solo até a chegada de atendimento médico.

Com informações do jornal Perfil News

