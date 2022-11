Dirigentes se reúnem e debatem o retorno da Portuguesa ao futebol sul-mato-grossense

Dirigentes e representantes da Associação Atlética Portuguesa estiveram reunidos na tarde de hoje (17) em Campo Grande, debatendo e analisando possibilidades sobre o retorno da “portuguesinha” no futebol profissional de Mato Grosso do Sul. Fora das competições desde e 2012, a equipe campo-grandense avalia opções para participar do campeonato Série B em 2023.

Os dirigentes que estiveram presentes nessa reunião realizaram fotos e publicaram nas redes sociais. Além de Gilmar “Mazinho” Ribeiro, que é quem mantém as condições de responsáveis pelo clube, estiveram presentes na reunião Cleiton Ferreira e Julio do Campo Nobre, que vem desenvolvendo uma verdadeira revolução no futebol amador em Mato Grosso do Sul.

Neste último final de semana, eles foram responsáveis pelo encerramento da Liga Terrão, que envolveu mais de 200 equipes de 25 cidades de Mato Grosso do Sul. Entre os participantes, também presenças ilustres de personalidades conhecidas no mundo esportivo amador de Campo Grande. Segundo informações divulgadas pelo site Esporte MS, haverá outras reuniões de planejamentos e uma apresentação oficial a sociedade e imprensa sobre o projeto da temporada 2023.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.