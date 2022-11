Polícia prende dois suspeitos de roubo em joalheria

Dois homens suspeitos de terem cometido o roubo em uma joalheria, no centro de Paranaíba, foram presos na tarde de ontem (17). As prisões foram feitas pela Delegacia de Polícia Civil da cidade, que fica a 417 km de Campo Grande.

No lugar onde os indivíduos estavam abrigados haviam duas armas de fogo, sendo uma pistola .45 e um revólver .38, ambos municiados.

O Crime

De acordo com as informações constantes no Boletim de Ocorrência, o roubo foi exercido com emprego de arma de fogo. Dois indivíduos teriam anunciado o assalto, rendido a proprietária, levando consigo diversas joias, semijoias, relógios e outros objetos de valor.

A Polícia Civil iniciou as investigações levantando dados dos possíveis autores, os quais possuíam passagens por outros crimes de roubo. Nesse sentido, a Seção de Investigações Gerais (SIG) se manteve vigilante e, com o apoio da Polícia Militar, foi possível a localização da residência em que os autores estavam abrigados.

Todos os objetos roubados da joalheria foram apreendidos e os autores foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante delito e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos.

