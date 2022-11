Homem é morto em confronto com a polícia após tentar matar a esposa

Um homem, identificado como Rodrigo Frutuoso, de 41 anos, foi morto após confronto com a Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (17), em Ivinhema, a 320 quilômetros de Campo Grande. O confronto ocorreu após Rodrigo tentar matar a própria esposa.

De acordo com as informações da polícia, o homem teria atirado três vezes em direção a esposa, após não aceitar um pedido de separação. Após os disparos, a vítima teria corrido e pedido socorro, alegando que o homem estaria alterado e sob efeito de álcool e drogas.

O homem ainda estaria realizando disparos no quintal da residência, dizendo que mataria a mulher. A polícia civil foi acionada e quando chegou ao local se deparou com o suspeito nos fundos da casa.

Quando o suspeito viu a chegada da polícia, correu para o interior da casa, de posse da arma de fogo. A polícia entrou no local e o indivíduo realizou pelo menos quatro disparos contra os agentes, sendo que um dos tiros atingiu a parede do imóvel, enquanto os outros projéteis teriam falhado.

A polícia então revidou, e os disparos atingiram o homem, que caiu no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além da arma de fogo, foram encontradas várias porções de crack na residência bem como uma grande quantidade de bebida alcóolica. A perícia foi acionada para investigar a dinâmica do crime.

O caso é tratado como tentativa de homicídio contra autoridade policial e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Com informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

