Motorista embriagado invade ciclofaixa e atropela família

Um motorista de 52 anos foi preso em flagrante na noite de ontem (16), após invadir uma ciclofaixa e atropelar mãe e filha. O acidente ocorreu na Avenida Caarapó no bairro Ipê, em Naviraí a 361 km de Campo Grande.

No momento do acidente a mãe de 28 anos e a filha de 12, caminhavam pelo canteiro central da avenida junto ao pai que segurava uma criança de colo, quando foram surpreendidos pelo veículo Gol que invadiu a ciclofaixa. O pai conseguiu se esquivar, mas mãe e filha foram atingidas pelo veículo.

Conforme informações divulgadas pelo TanamídiaNaviraí, com o impacto, mãe e filha foram jogadas ao chão, a criança sofreu uma fratura e a mãe teve escoriações e lesão no joelho. Às duas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Naviraí.

A Polícia Militar esteve no local e identificou que o motorista apresentava sinais de embriagues, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí.

