Após sofrer agressões, mulher mata ex-marido com golpe de facão

Um homem, identificado como Reginaldo Lopes, de 27 anos, morreu após ser atingido por um golpe de facão no coração. O crime aconteceu neste domingo (16), na Aldeia Porto Lindo, município de Japorã, a 460 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. A ex-mulher é suspeita do crime, após ser vítima de violência doméstica por parte de Reginaldo.

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de ontem, a polícia entrou em contato com o hospital São Judas em busca de informações sobre uma tentativa de assassinato, quando foi informada que também deu entrada no hospital uma vítima que foi a óbito devido a uma facada no coração. Segundo relatos do agente de saúde da região e do motorista da ambulância, eles teriam sido chamados para realizar o resgate mas, durante o trajeto, Reginaldo deu o último suspiro.

Como o caso aconteceu em uma aldeia indígena, a polícia entrou em contato com o cacique, este que juntamente com a polícia militar realizou em busca da suspeita mas, as buscas foram encerradas devido a dificuldade de visão na região.

Nesta segunda-feira (17), a mulher se apresentou ao cacique da aldeia, e contou que agiu em legitima defesa. Ela já havia denunciado o ex-marido por lesão corporal e pedido medidas protetivas contra ele. A mulher ainda disse que era constantemente agredida por Reginaldo e que ele ainda chegou a botar fogo na casal onde eles e os filhos moravam.

A suspeita disse que antes do crime estava com uma galão, pegando água à beira da estrada quando Reginaldo desceu de uma moto, já com uma faca em mãos. Eles iniciaram uma discussão e em determinado momento a mulher conseguiu tomar a faca da mão do ex-marido e golpeá-lo. Como estava nervosa com o ocorrido, ela fugiu. A faca foi apreendida pelo cacique. A polícia segue investigando o crime.