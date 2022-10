Traficante alvo da Polícia Federal é preso no Paraguai enquanto dormia

Um dos principais alvos da Polícia Federal, o brasileiro André Luiz Miranda do Nascimento, o “Andrezão”, foi preso na manhã de hoje (17) pelos agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), em sua residência no departamento de Ñeembucú, cidade que faz fronteira entre Argentina e Paraguai. De acordo com a polícia local, Andrezão integra uma organização criminosa e é procurado pela justiça brasileira por conta do narcotráfico.

A prisão ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje, quando os agentes da Senad entraram em condomínio na Villa Oliva, onde Andrezão morava. A ação dos policiais foi toda gravada, momento em que os agentes arrombaram a porta e encontraram o traficante dormindo no quarto.

De acordo com a SENAD, Andrezão tem passagens pela polícia desde a década de 90, quando comandava uma organização criminosa e realizava o tráfico de drogas e também uma associação criminosa na região. O criminoso é procurado pela justiça de Santa Catarina, onde comandava o tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com informações da Senad ao portal O Estado Online, o criminoso foi localizado através de um intercâmbio de informações entre a Polícia Federal brasileira e a Secretária Nacional Antidrogas.

Andrezão tem várias tatuagens pelo corpo e cabelos compridos, onde segundo a polícia paraguaia comparou o traficante com o ator norte-americano Danny Trejo pela sua aparência.

Um dos principais alvos da Polícia Federal brasileira.

No final da década de 90, André e sua esposa Sandra Vanderlini possuíam ligação política na cidade de Itajaí (SC), onde ambos ocupavam cargos de confiança na prefeitura local. Informações da imprensa local, Sandra chegou a ser candidata a vereadora pelo PSC (Partido Socialista Cristã), quando em 2020 o casal foi preso por lavagem de dinheiro e teve seus bens pessoais avaliados em R$ 14 milhões bloqueados pela justiça brasileira. Após anos de prisão, Andrezão ganhou liberdade para fugir para o Paraguai.

Em contato com a Senad, relataram ao portal O Estado Online que Andrezão será expulso do Paraguai ainda hoje e será entregue aos agentes brasileiros pela Ponte da Amizade.

