7° edição do Parada Nerd tem dia com entrada gratuita

A 7° edição do Parada Nerd, após dois anos de hiatos pela pandemia de Covid-19, terá pela primeira vez três dias de duração. Além dessa novidade, a outra é que o primeiro dia de evento será gratuito.

O evento irá acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro, ou seja, de sexta-feira a domingo. O segundo e terceiro dia serão pagos, com a possibilidade de meia-entrada social para quem levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para gato ou cachorro.

Já o primeiro dia será gratuito, graças ao apoio do SESC MS e do Shopping Bosque dos Ipês. Porém, quem se interessou em ir nesse dia grátis terá que “resgatar” o ingresso no site do Sympla do Parada Nerd. Além disso também é necessário doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1kg ração para pets (somente embalagem lacrada).

Quem irá ser acompanhante ou responsável por crianças também deverão emitir o ingresso em seus nomes e CPF. Instituições de ensino e de caráter social podem procurar a organização para agendar visitas com grupos pelo número (67) 99974-9982.

O primeiro dia do evento contará com uma programação exclusivamente musical, com apresentações de bandas e cantores regionais no palco principal, além de shows relacionados à cultura pop, com direito a algumas surpresas, de acordo com o próprio Parada Nerd. É importante relembrar que neste dia, o evento irá começar às 16h e irá se estender até as 22h. Já nos outros dois dias, o evento inicia às 10h e vai até às 22h.

Além disso, a estrutura do evento irá estar completa e com todas as atividades em funcionamento. Os cosplayers convidados também estarão presentes na sexta-feira (21).

SERVIÇO: A 7° edição do Parada Nerd acontece dias 21, 22 e 23 de outubro, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês. Sexta-feira (21), o evento começa as 16h e vai até às 22h. Sábado (22) e domingo (23) o evento abre às 10h e vai até às 22h.

Os ingressos dos três dias podem ser adquiridos pelo site https://paradanerd.com.br/ingressos.

Confira mais notícias sobre a 7° edição do Parada Nerd de 2022.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.