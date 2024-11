Motorista é preso após destruir muro de ferro-velho em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (18), um motorista foi preso após colidir um veículo de passeio contra o muro de um ferro-velho localizado na Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Vila Ipiranga, em Campo Grande.

O proprietário do estabelecimento, Douglas Gonçalves, de 31 anos, foi acordado por volta das 5h com uma ligação da Polícia Militar informando sobre o acidente. Ao chegar no local, Douglas encontrou o muro completamente destruído e a frente do veículo danificada, com os airbags acionados.

De acordo com a PM, o motorista, cuja idade não foi divulgada, se recusou a realizar o teste do bafômetro e tentou fugir após a colisão, mas foi localizado e detido pelos policiais. Além dos danos materiais, o empresário demonstrou preocupação com a segurança de seu comércio. “Além do prejuízo financeiro, tem o tempo. A região aqui é cheia de usuários de drogas, então vou ter que ficar cuidando das coisas. Se deixar aberto, levam tudo,” lamentou.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência. Não há informações sobre feridos no acidente, e o motorista foi conduzido para prestar esclarecimentos.

