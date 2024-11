Casal morre em acidente de carro ao desviar de buraco na Nova Campo Grande

Um grave acidente na noite de domingo (17), no bairro Nova Campo Grande, resultou na morte de Victor Pedro Peralta, de 50 anos, e Maria do Socorro Soares Vieira, de 46 anos. O casal estava em um veículo de passeio quando colidiram contra um poste de iluminação na Rua Wilson Paes de Barros.

De acordo com informações preliminares, o motorista tentou desviar de um buraco no meio da pista, mas perdeu o controle da direção, causando o impacto fatal. Maria do Socorro, que não usava cinto de segurança, foi arremessada para fora do carro e morreu no local.

Victor, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos graves devido ao lado atingido na colisão e também faleceu no local.

A filha do casal, de aproximadamente oito anos, estava em uma cadeirinha no banco traseiro e sobreviveu ao acidente, mas ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde permanece internada. O estado de saúde da criança não foi divulgado até o momento.

Equipes da Perícia isolaram o local para investigação, e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

