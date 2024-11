Três pessoas morrem em grave acidente na BR-060 em Camapuã

Na noite de ontem (17), três pessoas morreram em um acidente na BR-060 em Camapuã.

Conforme informações, o Fiat Toro seguia na rodovia sentido Camapuã / Paraíso das Águas, quando colidiu contra o Ford, Ka, que trafegava em sentido contrário.

Devido ao impacto da batida o veículo saiu da pista e pegou fogo.

As vítimas Carlos Eduardo Nogueira da Costa, Vanessa Cristina de Oliveira e Maria do Perpétuo Socorro Soares Nogueira morreram carbonizadas.

Os ocupantes do Fiat Toro foram socorridos e encaminhados para Campo Grande, devido a gravidade das lesões.

Um caminhão pipa foi usado para apagar as chamas do carro e até o momento não há informações da causa do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram