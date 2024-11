Fundador da igreja Bola de Neve, Apóstolo Rina, morre aos 52 anos em acidente de moto

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, faleceu neste domingo (17) após sofrer um acidente de moto em Campinas, no interior de São Paulo. Ele tinha 52 anos e era uma figura central no cenário evangélico brasileiro.

Rina fundou a igreja Bola de Neve após uma experiência espiritual que transformou sua vida. Ele relatou que morreu uma grave enfermidade com hepatite e dores intensas, momento em que sentiu uma conexão pessoal com Deus. O que começou como uma pequena reunião de fé se tornou uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, com 560 unidades espalhadas por 34 países.

A igreja Bola de Neve é ​​extremamente reconhecida por seu estilo inovador, com uma prancha de surfe como púlpito e forte apelo entre jovens fiéis. O nome “Bola de Neve” simboliza o crescimento exponencial da denominação, que começou de forma modesta e se expandiu significativamente.

Rina era formada em Comunicação Social e Teologia, além de pós-graduação em Administração e Marketing. Casado com a pastora Denise Seixas, ele deixa quatro filhos: Rinaldo Neto, Raquel, Renan e Nathan.

Desde junho, Apóstolo Rina foi afastado de suas funções na igreja após denúncias de violência doméstica contra sua esposa. Denise Seixas obteve uma medida protetiva contra ele, e as acusações incluíram lesões corporais, violência psicológica, ameaça, difamação e injúria. Em julho, as armas de Rina foram apreendidas. Na época, o Bola de Neve emitiu um comunicado afirmando que o líder se dedicaria a esclarecer as denúncias e a restabelecer sua saúde e a de sua família.

A morte de Apóstolo Rina gerou comoção entre os fiéis e líderes religiosos, que destacam seu impacto na comunidade evangélica. Apesar das polêmicas recentes, muitos confirmam sua contribuição para a expansão e inovação do cristianismo no Brasil. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.

