Motorista é preso após descumprir abordagem e tentar fugir com 300kg de maconha no carro

Na útlima sexta-feira(19), a polícia interceptou um veículo que estava transportando drogas e prendeu em flagrante o autor pelo crime de tráfico de drogas. O ocorrido foi na MS-295, em Iguatemi, a 405km de Campo Grande.

Após conhecimento do possível carro transportanto entropecentes, a polícia iniciou diligências no local com o intuito de localizar o veículo.

Por volta das 13h00min, a equipe visualizou um veículo GM/CORSA de cor prata ao qual aparentava estar transportando entorpecente estando rebaixado e em condições de anormalidade.

Foi realizada a tentativa de abordagem do condutor do veículo, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e incicou a fuga. A polícia começou a perseguição e após alguns quilômetros, os policiais conseguiram interceptar o condutor do veículo e fazer as verificações no veículo.

No porta-malas e bancos traseiros encontravam-se fardos de substância análoga a maconha que após pesagem totalizaram 300kg. O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi e foi autuado em Flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Para realizar denúncias, a polícia deixa o contato pelo telefone/WhatsApp (67) 3471-1372.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.