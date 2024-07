Homem bate carro contra árvore em Corumbá; Veja vídeo :

Na madrugada deste sábado(20), um homem de 27 anos coliciu com uma árvore no canteiro central da Avenida Rio Branco em Corumbá, a 425km de Campo Grande.

O acidente ocorreu por volta das 04h38h da madrugada em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. O homem teve ferimento no nariz e corte no lado esquerdo do rosto.

De acordo com o jornal diário corumbaense, ele seguia sentido Corumbá – Ladário e teria perdido o controle do veículo ao passar pelo quebra-molas e em seguida bateu de frente com a árvore.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da colisão:

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.