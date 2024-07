Adolescentes são apreendidos por golpear rosto de homem com facão em aldeia

O rosto do homem ficou desfigurado, sendo difícil realizar o reconhecimento

Na última sexta-feira (19), a polícia em Dourados apreendeu dois adolescentes por matar um homem na aldeia Jaguapiru em Dourados, a 225km de Campo Grande.

A investigaçção conseguiu identificar o envolvimentos dos dois suspeitos. A Polícia Civil por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados são responsáveis por solucionar caso.

O ocorrido

Conforme apurado, a vítima foi golpeada por facão na face por um grupo de jovens. Eles cessaram as agressões contra a vítima somente após a chegada de moradores no local. Imediatamente as testemunhas acionaram o SAMU, que esteve no local prestando os primeiros socorros à vítima.

Naquele momento, a vítima ainda não havia sido identificada porque apresentava diversos cortes na face com perda tecidual e parte do nariz. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde permanece em estado grave. Posteriormente, a vítima foi identificada, o homem é morador da aldeia.

Assim, policiais iniciaram diligências no intuito de identificar e localizar os responsáveis, sendo que na tarde da sexta-feira, conseguiram individualizar os envolvidos. Foram identificados três indivíduos menores de idade envolvidos na tentativa de homicídio.

Nesse sentido, as equipes diligenciaram até a Aldeia Jaguapiru, local onde dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia acompanhados dos seus curadores para prestarem esclarecimentos. Na Delegacia, os adolescentes confessaram o ato infracional e narraram que o motivo seria uma desavença antiga entre eles.

As investigações seguem visando localizar e capturar o terceiro envolvido no fato.

