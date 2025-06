Motorista é flagrado tentando entrar com celulares escondidos no Instituto Penal de Campo Grande

Um motorista de uma empresa de alimentos foi flagrado nesta quinta-feira (5) tentando entrar com celulares e outros materiais proibidos no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande). O homem foi interceptado durante uma inspeção de rotina feita por policiais penais na entrada da unidade prisional.

De acordo com informações apuradas, os materiais estavam escondidos na cabine do caminhão utilizado pelo suspeito. Ao realizar a revista, os policiais encontraram dois celulares, dois fones de ouvido, um carregador e quatro resistências de fogão elétrico, itens comumente usados de forma clandestina por detentos.

Questionado sobre o destino dos aparelhos e o valor que receberia pelo serviço, o motorista preferiu ficar em silêncio, não revelando quem seria o destinatário dos objetos ou se fazia parte de um esquema maior de facilitação de entrada de itens proibidos.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia, onde o caso será investigado. A direção do Instituto Penal informou que mantém rigor na fiscalização de todas as entradas de veículos e pessoas, como parte das ações de combate à entrada de materiais ilícitos dentro da unidade.

A polícia agora apura se há outros envolvidos e se o motorista já havia feito esse tipo de transporte anteriormente.

