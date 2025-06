Criminoso invade casa em Dourados enquanto criança de 9 anos estava sozinha

Uma casa foi invadida na manhã dessa quinta-feira (5) em Dourados, enquanto uma criança de nove anos estava sozinha no local. O caso aconteceu por volta das 6h30, no momento em que a mãe do menino, de 42 anos, havia saído para trabalhar.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a mulher combinou com o filho que ele deveria ir para a casa da avó assim que acordasse. No entanto, antes que isso acontecesse, um criminoso abriu a janela da frente e entrou na residência.

Ao ouvir o barulho da invasão, o menino se escondeu embaixo da cama, assustado. Enquanto a criança permanecia em silêncio e escondida, o invasor agiu com tranquilidade: além de revirar o guarda-roupa e espalhar as roupas pelo chão, ele utilizou o banheiro e ainda preparou alimentos encontrados na geladeira, fritando comida na cozinha.

Antes de deixar o local, o ladrão levou um celular Redmi Note 11. A criança, apesar do susto, não foi ferida. Ela conseguiu ver apenas as pernas do criminoso, que usava calça, mas não foi capaz de identificá-lo.

A Polícia Civil investiga o caso, e até o momento, o autor do crime não foi localizado. A mãe do menino relatou o ocorrido na delegacia assim que soube da invasão. A polícia trabalha agora com base nas informações fornecidas para tentar identificar o suspeito.

