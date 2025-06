Acidente entre carretas interdita trecho da BR-267 em Bataguassu

Um acidente envolvendo duas carretas interditou parcialmente a BR-267 na tarde dessa quinta-feira (5), em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu no quilômetro 45 da rodovia federal, nas proximidades da entrada do Assentamento Montana, e deixou um dos motoristas ferido.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu quando o condutor de uma carreta carregada com couro tentou ultrapassar um terceiro veículo que cruzava a pista. Nesse momento, uma outra carreta, que transportava peças industriais e seguia logo atrás, reduziu a velocidade. O motorista da carreta com couro tentou passar entre os dois veículos, mas acabou colidindo na traseira do caminhão com os materiais metálicos.

Com o impacto, a carreta com couro saiu da pista e parou em meio à vegetação. O condutor ficou preso na cabine e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu. A carga se espalhou pela pista, dificultando ainda mais o tráfego na região.

O motorista da outra carreta, de 45 anos, não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito, que segue em meia pista enquanto são realizados os trabalhos de resgate e limpeza.

As causas do acidente ainda serão apuradas pela PRF.

