Santa Casa encaminha informações logo após vereador protocolar pedido de CPI

Logo após o protocolo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Santa Casa de Campo Grande, a instituição hospitalar encaminhou documentos e relatórios financeiros à Câmara Municipal. A medida ocorre antes mesmo da abertura formal da comissão, que ainda depende de tramitação interna. A iniciativa da CPI foi do vereador Rafael Tavares (PL), que na última terça-feira (3) coletou as 14 assinaturas necessárias dos colegas para solicitar a instalação da investigação. O foco da comissão será apurar como estão sendo aplicados os recursos públicos repassados à Santa Casa, hospital filantrópico que recebe verbas das esferas municipal, estadual e federal.

“Queremos saber o corpo do andamento, de como está isso. A CPI, na última terça-feira eu protocolei e já colhi as assinaturas necessárias, são 14 assinaturas, e agora a gente vai aguardar o trâmite interno da Câmara, da Procuradoria, da Presidência, para a gente saber como é que vai ser o andamento. O que tiver no nosso alcance será feito para a gente dar resposta para a população”, declarou Tavares.

Informações encaminhadas

Em ofício enviado no dia 3 de junho, o presidente da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra Lima, informou que a equipe da instituição trabalhou em regime extraordinário para antecipar o atendimento à solicitação parlamentar. “Justificamos que em nenhum momento está gestão ‘Por Amor à Santa Casa’ se imiscuiu em prestar as informações requestadas por esse parlamento”, afirma o documento.

Segundo a resposta formal da Santa Casa, os dados apresentados na audiência pública realizada na Câmara no último dia 14 de maio foram novamente disponibilizados, agora acompanhados de novos relatórios. Um link exclusivo com acesso aos documentos foi enviado aos parlamentares, com validade de 30 dias e possibilidade de renovação

O hospital apresentou informações detalhadas, especialmente relatórios financeiros, dados de repasses públicos e respostas a itens administrativos e técnicos. No ofício encaminhado, a Santa Casa detalha que os questionamentos foram respondidos por diferentes setores da administração hospitalar, conforme a natureza de cada item solicitado.

Em relação ao questionamento sobre cargos comissionados, a Santa Casa informou que, por ser uma instituição filantrópica privada, não utiliza esse tipo de nomeação, uma vez que cargos comissionados são típicos da administração pública.

Na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 5, vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande reforçaram o pedido de Justiça feito pela família de Sophie Emanuelle Viana Rochete, de apenas 5 anos, que faleceu na Santa Casa na última quinta-feira (29). Foi aprovado, por unanimidade, requerimento, proposto pelo vereador Rafael Tavares, pedindo informações detalhadas à Santa Casa de Campo Grande sobre a situação ocorrida com a paciente. Familia-res da menina Sophie estiveram na Câmara durante a sessão relatando a negligência, a dor da perda e pedindo apoio para apuração do caso.

A menina sofreu um acidente doméstico, quando foi atingida na cabeça por um portão no domingo, dia 25 de maio. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Al-meida e transferida para a Santa Casa devido à gravidade do ferimento. Fez raio-x, porém, foi liberada menos de quatro horas depois. A menina piorou, apresentando febre alta e vômito. Foi levada novamente ao hospital, sendo colocada apenas em observação e recebendo me-dicamentos para dor. Foi feita tomografia apontando a fratura na cabeça.

