Motorista é encontrado morto em casa após não comparecer no trabalho

Nesta última terça-feira (20) Nelson Vieira da Silva, de 56 anos, foi encontrado morto em Campo Grande. A vítima, que era motorista, foi encontrado em sua residência na Vila Piratininga. O caso, inicialmente tratado como ‘achado de cadáver’, levanta diversas questões que intrigam as autoridades locais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após Nelson não comparecer ao trabalho durante o dia. A testemunha, um colega de serviço, relatou às autoridades que tentaram entrar em contato com a vítima por telefone, sem sucesso. Diante da preocupação, dirigiram-se até a residência de Nelson, onde o encontraram caído e sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, a confirmação do óbito do motorista foi constatada. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram mobilizadas para realizar os levantamentos necessários, e o caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

A ausência de indícios claros sobre a causa da morte intensifica o mistério em torno do ocorrido. As autoridades buscam agora esclarecer os detalhes que envolvem o falecimento da vítima.

