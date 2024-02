1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia acontece hoje na capital e vai até domingo

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, se prepara para receber o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia a partir desta quarta-feira (21). A 1ª etapa do torneio promete agitar a cidade com atletas renomados, lutas acirradas e muita paixão pelo esporte. A entrada é gratuita, bastando realizar o cadastro no local do evento para garantir um lugar nas arquibancadas da arena, com capacidade para 1,2 mil pessoas.

O torneio não só marca o retorno do vôlei de praia de alto nível à cidade, mas também serve como palco para atletas buscarem uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. Entre os participantes, destacam-se nomes consagrados como Duda e Ana Patricia, Bárbara Seixas, Ágatha, Evandro, André, e outros campeões e medalhistas que prometem proporcionar espetáculos memoráveis ao público.

Programação

Quarta-feira (21):

Torneio Qualifying do Aberto – 8h às 18h

A primeira jornada inicia com o Torneio Qualifying do Aberto, onde os atletas buscam garantir seu lugar nas fases subsequentes do torneio.

Quinta-feira (22):

Fase de grupos e oitavas de final do Aberto – 8h às 17h30

O segundo dia traz a emocionante fase de grupos e as oitavas de final do Aberto, com confrontos decisivos que prometem acirrar a competição.

Sexta-feira (23):

Fase de Grupos Top 16; Quartas de final e semifinais do Aberto – 8h30 às 18h30

A competição se intensifica com a fase de grupos Top 16, quartas de final e semifinais do Aberto, oferecendo aos espectadores momentos de pura adrenalina.

Sábado (24):

Oitavas e quartas de final Top 16; Finais do Aberto – 8h30 às 13h; Semifinais do Top 16 – 16h às 19h30

O penúltimo dia promete grandes emoções com as oitavas e quartas de final Top 16, culminando nas finais do Aberto. As semifinais do Top 16 também prometem momentos épicos.

Domingo (25):

Finais do Top 16 – 8h30 às 12h Com transmissão no canal Sportv 2. O encerramento da 1ª etapa reserva as finais do Top 16, trazendo à tona os melhores momentos e confrontos da competição.