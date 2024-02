Pesquisa aponta que café da manhã em Três Lagoas está mais caro

Na última terça-feira (20), o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON-TL) realizou uma pesquisa abrangente nos estabelecimentos comerciais de Três Lagoas, analisando os preços de pães e leite em 20 pontos diferentes da cidade.

Os resultados da investigação revelaram uma notável variação nos preços praticados pelos estabelecimentos. O leite de caixinha de 1 litro, item essencial em muitos lares, apresentou uma faixa de valores significativa, variando desde R$ 4,29 até R$ 10,25, demonstrando a importância de pesquisar antes da compra para garantir a melhor oferta.

Para o leite de saquinho de 1 litro, a variação de preços também foi expressiva, começando em R$ 3,99 e atingindo o valor máximo de R$ 8,00. Essa amplitude evidencia a necessidade de os consumidores estarem atentos às ofertas disponíveis nos diferentes estabelecimentos.

Já o pão francês, um item presente na mesa de muitas famílias, foi encontrado com preços que variam de R$ 10,00 a R$ 23,95 por quilograma. A pesquisa do PROCON-TL buscou focar nos valores dos produtos mais econômicos, sem levar em consideração marcas específicas ou a qualidade dos itens.

É importante destacar que a iniciativa do PROCON-TL visa fornecer informações úteis aos consumidores, permitindo que eles façam escolhas conscientes em suas compras. A pesquisa não apenas destaca a diversidade de preços no mercado local, mas também incentiva a busca por melhores oportunidades de compra, contribuindo para a economia doméstica.

Diante dessas informações, os consumidores de Três Lagoas têm agora um panorama mais claro dos preços praticados na cidade, permitindo que façam escolhas informadas e encontrem as melhores ofertas de acordo com suas necessidades e orçamento.

Confira a pesquisa:

Posição Estabelecimento Preço do Pão Francês (kg) Preço do Leite (litro) Preço do Café (kg) 1 SUPERMERCADO NOVA ESTRELA R$ 5,99 R$ 3,99 R$ 14,90 2 SUPERMERCADO THOME R$ 7,39 R$ 5,69 R$ 14,90 3 SUPERMERCADO PROENÇA R$ 5,45 R$ 5,19 R$ 14,90 4 SUPERMERCADO BOM VIZINHO R$ 5,85 R$ 4,28 R$ 14,90 5 SUPERMERCADO BIG MART R$ 4,89 R$ 4,89 R$ 13,90 6 PADARIA SANTO PÃO R$ 8,00 R$ 7,92 R$ 22,40 7 PANIFICADORA DOM BOSCO R$ 8,50 R$ 6,50 R$ 16,50 8 PADARIA KIPÃO R$ 10,25 R$ 6,75 R$ 23,95 9 MERCADO DO PÃO R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 19,00 10 ATELIÊ DOS PÃES R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 10,00 11 PANIFICADORA YAMAGUTI R$ 8,00 R$ 6,00 R$ 18,50 12 PADARIA SANTA TERRA R$ 9,50 R$ 7,50 R$ 18,90 13 PADOCA REAL / IPÊ R$ 9,80 R$ 6,90 R$ 22,90 14 PADARIA KRIATIVA R$ 8,00 R$ 6,00 R$ 19,99 15 PADARIA PANNETO R$ 7,99 R$ 5,50 R$ 14,99 16 EMPORIO DOS PÃES (SANTO EXPEDITO) R$ 8,75 R$ 6,50 R$ 17,50 17 PADARIA PÃO DA VIDA R$ 9,50 R$ 8,00 R$ 20,00 18 D`CASA SUPERMERCADOS R$ 4,59 R$ 4,29 R$ 14,90 19 SUPERMERCADO AMIGÃO R$ 4,29 Não informado (N/T) R$ 13,89 20 PÃO DOURADO R$ 7,95 R$ 5,80 R$ 22,95

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: