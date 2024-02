Homem é detido após matar cachorro a pauladas

Na tarde da última terça-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, efetuou a prisão em flagrante de um homem de 45 anos pelo crime de maus-tratos aos animais. A ação rápida da equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) resultou na detenção do indivíduo, identificado como S.C.S., em uma residência no centro da cidade.

A Unidade policial recebeu uma denúncia crucial informando que o suspeito havia acabado de perpetrar um ato cruel, espancando um cachorro até a morte. Diante dessa informação, a equipe da SIG prontamente iniciou as buscas e localizou o autor em um bar próximo ao Posto de Saúde.

Ao ser abordado, S.C.S. inicialmente se mostrou relutante em fornecer suas informações pessoais, mas, após questionamentos, conduziu os policiais até sua residência. Lá, o homem confessou ter cometido o ato hediondo e indicou o local onde havia descartado o corpo do animal, revelando ter utilizado um cabo de vassoura para cometer a atrocidade.

Dada voz de prisão ao indivíduo, ele foi conduzido à Delegacia de Ribas do Rio Pardo para as providências legais. No entanto, na delegacia, o homem resistiu à prisão, exigindo o uso progressivo da força por parte das autoridades para contê-lo.

O caso chocante de maus-tratos aos animais reforça a importância da conscientização sobre o respeito e a proteção aos animais, bem como da atuação rápida das autoridades para punir esses crimes. O suspeito enfrentará agora as consequências legais de seus atos, enquanto a sociedade espera que casos como esse sirvam como alerta para a necessidade de cuidado e respeito para com os animais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: