Motorista derruba poste e deixa bairro sem energia em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (9), um acidente na Rua General Nepomuceno Costa, nº 219, no bairro Vila Alba, em Campo Grande, deixou todo o bairro sem energia elétrica. Por volta das 5h15, o motorista de um veículo de passeio colidiu contra um poste de energia, derrubando a estrutura e causando a interrupção no fornecimento de eletricidade. Com o impacto, os airbags do veículo foram acionados, e o carro sofreu perda total.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista fugiu do local logo após o acidente. Uma das testemunhas, que preferiu não se identificar, afirmou que o condutor aparentava estar embriagado, com forte odor de álcool e uma pulseira de festa no braço, indicando possível participação em um evento antes do ocorrido.

O poste atingido pelo veículo estava localizado em frente à Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar. Em razão dos danos causados à estrutura e à rede elétrica, o bairro Vila Alba permanece sem energia desde o momento do acidente. A concessionária Energisa informou aos moradores que o fornecimento de eletricidade será restabelecido apenas após às 14h, pois o transformador danificado precisará ser substituído.

