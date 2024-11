Homem é morto a facadas durante bebedeira em Naviraí

Na noite da última sexta-feira(08), um homem identificado como Miqueias Miranda da Silva de 31 anos morreu depois de ser esfaqueado com vários golpes na cidade de Naviraí.

De acordo com informações do site Dourados News o crime ocorreu no Residencial Deputado Federal Nelson Trad e segundo boletim de ocorrência, o homem tinha saído da prisão há poucos dias.

O crime teria ocorrido por volta das 21h30. Ele e outro homem estavam juntos bebendo na região onde mora e passaram a discutir. O indivíduo identificado como Rafael, teria golpeado Miqueias diversas vezes e atingiram o pescoço, cabeça, rosto e nariz.

Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal de Naviraí, onde acabou falecendo devido a gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia da cidade onde será investigado.