Colisão entre carro e carreta deixa homem ferido na BR-163 em Campo Grande

Um acidente grave envolvendo um veículo de passeio e uma carreta bitrem carregada de calcário foi registrado na BR-163, saída para São Paulo, em Campo Grande, na noite de sexta-feira (8). Um homem de aproximadamente 60 anos, ainda não identificado, ficou preso às ferragens do carro após colidir com a carreta por volta das 19h15. Segundo as informações preliminares, a vítima estava consciente ao ser resgatada e foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa da cidade.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista da carreta, de 50 anos, realizava uma manobra para acessar a rodovia, saindo de uma oficina mecânica próxima a um posto de gasolina. Durante a manobra, o condutor do carro, que seguia no sentido contrário, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo transversalmente contra a última caçamba do veículo pesado. O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate do motorista, que ficou preso nas ferragens. Os socorristas utilizaram um desencarcerador para liberar a vítima, que, apesar das escoriações e do impacto, não corre risco de morte. Após o resgate, o homem foi transportado consciente para a Santa Casa de Campo Grande para exames e tratamento.

Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar no atendimento e orientar o trânsito, que precisou ser interrompido temporariamente para o trabalho das equipes de resgate. A pista foi liberada pouco depois das 20h30, permitindo a normalização do tráfego na região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais