Motorista de fusca morre em colisão na BR-267

Após ter ficado preso nas ferragens Dalcio Calves Teixeira (59) o motorista de um carro volkswagen fusca morreu. O acidente aconteceu no km 192 da BR-267, entre a cidade de Nova Alvorada do Sul e o distrito Pana, na noite deste sábado (18). O veículo colidiu de frente com uma carreta. A motorista da carreta não teve lesões, segundo o Corpo de Bombeiros.

O homem, que foi identificado, morreu no local do acidente . Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Nova Alvorada do Sul foi chamada para a ocorrência.

Uma ambulância UR de resgate do corpo de Bombeiros e um caminhão pipa também foi acionado, assim como equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar sob o comando do Sargento Escudeiro e Cabo Arce chegaram muito rápido no local preservando a Rodovia e a integridade da vitima que veio a óbito no local onde o veiculo em que estava ficou em chamas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Sobrevivente do acidente da BR163 recebe alta