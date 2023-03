Bioparque tem espaço biotátil para pessoas cegas

Investindo cada vez mais na acessibilidade para que todos os visitantes com deficiência visual tenham uma experiência ainda mais rica, o Bioparque Pantanal conta com uma novidade, o Biotátil, um espaço novo que possibilita que pessoas cegas e de baixa visão conheçam por meio do tato, objetos que compõem a cenografia dos tanques, como pedras, areia, cascos, sementes e folhas. O espaço também conta com uma variedade de animais taxidermizados, como papagaio e jacaré.

O espaço Biotátil é uma implementação que integra projeto “Bioparque para Todos, iguais na diferença”. Dentro do projeto que, já na sua terceira fase amplia, inova e aperfeiçoa atividades que proporcionarão uma experiência imersiva, faz com que os deficientes visuais enxerguem por meio do tato as riquezas do Pantanal e sintam a emoção do momento durante a visita.

Os animais taxidermizados que fazem parte do espaço foram cedidos pela Polícia Militar Ambiental (PMA), parceira do Bioparque nas questões ambientais. Segundo o tenente coronel Ednilson Queiroz, responsável pela comunicação da PMA, a educação ambiental é atividade prioritária, é uma missão institucional que pela primeira vez consegue atingir um público novo.

“Com isso você faz com os crimes e infrações ambientais sejam minimizados. Nós não tínhamos conseguido acessar esse público de inclusão, principalmente deficientes visuais, mas essa parceria nos possibilitou que pudéssemos contribuir com um projeto tão importante para a sociedade”, disse o Queiroz.

