Lula presta condolências pela morte de Amarildo Cruz

Nas redes sociais, o presidente Luis Inacio da Silva enviou condolências para a família do deputado estadual que faleceu, dia 17, em Campo Grande.

“Lamento a precoce partida do companheiro Amarildo Cruz, servidor público, secretário e deputado do PT no Mato Grosso do Sul. Dedicou sua vida na defesa do meio ambiente, dos trabalhadores e na luta por um país mais justo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores”, escreveu Lula.

Amarildo foi internado no dia 14 a noite após ter febre e sentir falta de ar. Diante do agravamento do caso, ele precisou ser intubado e ficou na UTI, mas não resistiu e morreu. A evolução da doença causou estranheza e impactou a todos. Ontem ele teve três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

