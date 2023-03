Sobrevivente do acidente da BR163 recebe alta

A única amiga do grupo que sofreu acidente na BR163 quando iam para Rio Verde, no último dia 11, acidente este em que as quatro amigas morreram, a jovem de 29 anos recebeu alta do hospital ontem (17), na Capital.

A jovem comunicou sua alta através de uma rede social. “Tenho muita gente para agradecer, principalmente a Deus, mas nesse momento só quero voltar para o colo da minha família e me preparar para os próximos desafios que precisarei enfrentar”, publicou.

Ela assim como o motorista da caminhonete que colidiu com o carro das jovens sobreviveu do grave acidente, ela passou por cirurgias e ficou internada por 5 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. Ela permaneceu na enfermaria até esta sexta-feira, quando teve alta.

