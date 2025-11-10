Motorista de Dourados é preso com 1,5 tonelada de maconha no interior de SP

Um motorista de 41 anos, morador de Dourados e filho do dono de uma transportadora, foi preso na tarde desse domingo (9) transportando 1,5 tonelada de maconha na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

A prisão ocorreu por volta das 15h45, no km 561 da rodovia, durante uma operação conjunta entre o Policiamento Rodoviário e a Ficco/SP (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado). O flagrante foi feito após a abordagem de um caminhão Volkswagen 24-280, com placas de Dourados, onde os agentes encontraram 73 fardos de maconha escondidos no compartimento de carga.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a droga estava embalada em grandes blocos e totalizou 1.520 quilos após a pesagem. O motorista, que não possuía antecedentes criminais, contou aos policiais que havia sido contratado para levar o carregamento até o estado de São Paulo em troca de uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi revelado.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Além da droga, foram apreendidos dois celulares, R$ 602 em dinheiro e o caminhão utilizado no transporte. O suspeito permanece detido à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais