Corpo de homem que havia desaparecido no rio Paraguai é encontrado

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram as buscas ao pescador e o localizaram nesta tarde

No final da manhã deste domingo (9), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência no Porto Geral, nas proximidades do Centro de Convenções, em Corumbá. Um pescador havia desaparecido no Rio Paraguai.

Segundo o Diário Corumbaense, os socorristas foram acionados por volta das 11:30h da manhã e em seguida as equipes de busca e resgate aquático se deslocaram ao ponto indicado e iniciaram as buscas na superfície e em profundidade no rio.

O corpo do pescador foi encontrado nesta tarde por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Segundo os militares o homem ainda não foi identificado, mas aparenta ter entre 40 e 50 anos, pele morena, cabelo grisalho e altura estimada entre 1,60 m e 1,70 m.

O resgate encontrou o corpo a uma profundidade quatro metros e vestia bermuda colorida e camisa amarela. O corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

A identidade e as causas do afogamento estão sendo investigadas.

