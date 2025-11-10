Morre o jornalista e editor de Economia do Jornal O Estado MS, Alberto Gonçalves

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (10), o jornalista Carlos Alberto Gonçalves, de 64 anos, atual editor de Economia do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Antes, Alberto, como era chamado pelos colegas, chefiava a editoria de Política. Paulista da capital, nascido em 10 de maio de 1961, Alberto construiu uma trajetória sólida na imprensa Sul-mato-grossense.

Ao longo de sua trajetória, passou por grandes veículos de comunicação, entre eles o Diário do Popular, Rádio Globo, MídiaMax, TVE-MS e, firmou raízes no Jornal O Estado de MS, onde atuava como editor.

Alberto estava internado no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, após um transplante de fígado realizado no último sábado (8). Ele estava recebendo todo o suporte possível, com acompanhamento contínuo da equipe de terapia intensiva, no entanto, diante de complicações no fígado e nos rins, não resistiu e faleceu por volta das 3h da manhã de hoje, após uma intensa batalha pela vida.

Até os últimos momentos, Alberto manteve a serenidade e o bom humor que sempre o acompanharam. Era um homem de fé, palmeirense de alma e coração, e um profissional exemplar.

Até o momento não há informações sobre o velório e sepultamento.

-O Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul presta condolências aos familiares do jornalista Alberto Gonçalves!

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram