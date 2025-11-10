Produtor rural morre em capotamento de picape na MS-276, entre Dourados e Deodápolis

Um produtor rural de 72 anos morreu no fim da tarde de domingo (9) após capotar a picape que dirigia na MS-276, rodovia que liga Dourados a Deodápolis, entre os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita, a cerca de 251 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Osvalderlei Correia Vieira, morador de uma fazenda na região do Guaçu. Ele conduzia uma Fiat Toro branca, com placa de Campo Grande, quando perdeu o controle da direção em uma curva próxima à ponte sobre o rio Dourados. O veículo saiu da pista e caiu em uma valeta às margens da rodovia.

Com o impacto, a parte dianteira da picape atingiu o barranco e o carro capotou várias vezes, parando em meio à vegetação. Osvalderlei ficou preso às ferragens e morreu antes da chegada do socorro. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi retirado das ferragens após o trabalho dos bombeiros e encaminhado ao Instituto de Perícia de Dourados.

Não houve envolvimento de outros veículos no acidente. O trecho onde ocorreu a tragédia, a cerca de 16 quilômetros de Dourados, é conhecido pelo alto número de acidentes graves, segundo moradores e motoristas que trafegam pela região.

